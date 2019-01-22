Минобороны заявило о возможной неисправности разбившегося Ту-22М3

Министерство обороны России рассматривает все возможные версии крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, допускается в том числе версия технической неисправности самолета, сообщили в военном ведомстве.

«В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе техническая неисправность самолета», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России, которая должна установить обстоятельства крушения бомбардировщика.

Между тем, полеты всех Ту-22М3 запретили до выяснения причин крушения самолета на аэродроме в Оленегорске Мурманской области.

Ту-22М3 разбился при посадке на аэродром в Оленегорске. Причиной катастрофы назывался тот факт, что самолет попал в снежный заряд.

Погибли три члена экипажа, один находится в тяжелом состоянии.