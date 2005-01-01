Абэ пообещал «как следует» обсудить вопросы мирного договора

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что собирается «как следует» обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы мирного договора.

На встрече с Путиным Абэ заявил, что двустороннее сотрудничество России и Японии уже приносит обстоятельные результаты, передает РИА «Новости».

Путин в свою очередь заявил, что рад встрече с Абэ, передает ТАСС.

«Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе», – сказал Путин.

По словам российского лидера, к переговорам были проработаны вопросы по многим направлениям, среди которых и тема мирного договора.

Абэ прилетел в Москву накануне, переговоры о мирном договоре с Путиным начались во вторник.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию перед переговорами.