Раскрыт важный пункт мирного договора России и Японии

В рамках переговоров по мирному договору Россия и Япония изучают возможность включения в документ пункта о гарантиях безопасности, в котором будет закреплен отказ от враждебных военных действий друг против друга, сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

Таким образом удастся избежать ситуаций, когда альянс Японии и США может быть направлен против России, передает ТАСС.

Накануне в Москву прилетел премьер Японии Синдзо Абэ, переговоры о мирном договоре с президентом России Владимиром Путиным стартовали во вторник.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, с каких позиций будут вестись переговоры.