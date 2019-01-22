Порошенко сказал, когда украинцы почувствуют «улучшение жизни»

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что украинцы почувствуют «улучшение жизни» максимум через три года.

«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», – заявил украинский лидер, выступая по случаю Дня соборности Украины, передает РИА «Новости».

Он добавил, что страна определила европейский путь, подразумевающий высокий уровень жизни. По его словам, Украина провела несколько преобразований, повышающих уровень жизни людей.

Во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил, что Украина является наибеднейшей страной Европы.