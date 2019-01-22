Число жертв взрыва в Мексике превысило 90 человек

В результате взрыва, который произошел на трубопроводе в Мексике, погиб 91 человек, сообщил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

Глава региона сообщил, что число погибших «будет расти», так как многие из 50 пострадавших, которые сейчас госпитализированы, находятся в очень тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Еще одна утечка бензина из трубопровода компании Pemex обнаружена недалеко от места, где уже произошел взрыв, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при взрыве трубопровода.