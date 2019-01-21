Путин выразил соболезнования президенту Мексики

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с гибелью людей при взрыве трубопровода, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Путин направил телеграмму соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов господину Лопесу Обрадору в связи с трагическими последствиями взрыва и пожара на трубопроводе в штате Идальго. Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу произошел взрыв на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго. Число погибших к 21 января составило 85 человек.