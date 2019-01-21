Число жертв взрыва в Мексике выросло до 85 человек

Жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике стали 85 человек, сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.

Еще 58 человек находятся в больницах, передает ТАСС.

Власти Мексики заявили, что оплатят лечение пострадавших и похороны погибших.