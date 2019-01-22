Выступления певца Агаларова в США сорвались из-за «российского дела»

Российский певец Эмин Агаларов сообщил, что вынужден отложить запланированный тур по США и Канаде. Отмена связана с расследованием в США якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Агаларов заявил в Instagram, что «стал заложником обстоятельств».

Его адвокат Скотт Балбер сообщил, что певцу пришлось изменить планы из-за неудачных переговоров с аппаратом американского спецпрокурора Роберта Мюллера и комитетами Конгресса США, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

На переговорах обсуждалась возможность дачи показаний россиянином по делу о «вмешательстве» в выборы.

У властей США возникли вопросы к Агаларову, касающиеся встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой.

Балбер заверил, что Агаларову «нечего скрывать». По словам адвоката, россиянин готов предоставить всю имеющуюся информацию.

При этом не сообщается, по какой причине переговоры провалились.

В августе сообщалось, что США не смогли убедить Агаларова согласиться на допрос.

Агаларов заявлял, что никогда не пытался влиять на исход американских выборов, хотя и знаком с президентом США Дональдом Трампом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.