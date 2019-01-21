Мэй заявила о невозможности второго референдума по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о незвоможности проведения повторного референдума по Brexit.

«Мне не нравится идея второго референдума, наша задача – реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть палаты общин поддерживает идею проведения второго референдума. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию», – с такими словами Мэй выступила в парламенте, передает РИА «Новости».

Продление срока действия «статьи 50» о членстве страны в Евросоюзе не станет спасением, заверила Мэй.

«Говорят, что мы в парламенте не можем договориться об условиях «сделки» и следует отменить процедуру, запущенную по статье 50 (выход из Евровоюза). Но продление срока действия статьи 50 не исключит автоматически вероятность выхода страны из ЕС без «сделки», это всего лишь отсрочит такой вариант», – пояснила премьер.

Тереза Мэй заявила, что планирует провести Brexit до конца и сделать это к концу марта. Она добавила, что готова обсудить с партиями несколько вопросов по соглашениям с ЕС, включая проблемы, связанные с пограничным и таможенным режимом в Северной Ирландии.

15 января парламент Британии отверг предложенную премьер-министром Великобритании сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй.