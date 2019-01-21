Модифицировавшего геном человека ученого могут наказать

Ученый из Китая Хэ Цзянькуй, который провел эксперимент по созданию первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, действовал самостоятельно, он сам собрал деньги на опыты; его работа нарушает законы КНР, за что он понесет ответственность, сообщают местные СМИ со ссылкой на расследование.

Хэ Цзянькуй пытался получить всемирную славу и личную выгоду, в июне 2016 года он на свои средства собрал группу ученых, куда входили иностранцы, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию провинции Гуандун, передает РИА «Новости».

Группа использовала технику, уровень безопасности и эффективности которой до сих пор остаются невыясненными. Ученые намеренно избегали надзора и контроля при осуществлении запрещенного в стране эксперимента по модификации ДНК человека.

Цзянькуй подделал заключение этической экспертизы и с марта 2017 по ноябрь 2018 года привлек 8 пар добровольцев, где мужчины были заражены ВИЧ, а женщины нет.

В ходе экспериментов две женщины забеременели, к настоящему моменту на свет родились близнецы Лулу и Нана, вторая женщина пока не родила.

«Эти действия серьезно нарушают этику и соответствующие государственные постановления и законы, создают дурное впечатление, как в Китае, так и за границей», – сообщил телеканал.

В отношении исследователя и его группы проведут разбирательство, дела подозреваемых передадут органам общественной безопасности для дальнейшего расследования.

Руководство провинции Гуандун планирует вести медицинское наблюдение за близнецами и беременной женщиной. В сообщении не указывается, где на данный момент находится сам Цзянькуй.

В ноябре 2018 года Цзянькуй заявил, что в результате экспериментов в Китае появились на свет девочки искусственно измененными генами, одна из девочек получила иммунитет к ВИЧ.

Китайский Южный унивеситет науки и техники города Шэньчжэнь, где трудился ученый, заявил, что шокирован этим экспериментом и считает его грубым нарушением этических норм.

Позднее власти Китая сообщили, что запретили работу с ДНК эмбрионов человека исследователю.