В Абхазии перевернулся российский БТР-80, есть жертвы

В абхазском ущелье опрокинулся БТР-80 с российскими военными, трое военнослужащих погибли, двое пострадали, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«18 января при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Абхазии на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли», – сообщает пресс-служба, передает РИА «Новости».

Пострадавшие были эвакуированы в окружной военный госпиталь с помощью вертолетов. Их состояние не уточняется.

«Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

В военной прокуратуре Южного военного округа сообщили, что в связи с гибелью военнослужащих было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 УК. Статья «Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» предполагает наказание в виде заключения на срок до семи лет.