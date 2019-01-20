В США рассказали об ожиданиях Трампа от новой встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает добиться реального прогресса на втором саммите США – Северная Корея, в ходе которого Вашингтон собирается изложить видение конкретных путей денуклеаризации Корейского полуострова, об этом в эфире телеканала Fox News сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

«Будет второй саммит, и на нем мы будем излагать свои ожидания того, какие конкретные шаги следует сделать Северной Корее, чтобы приступить к подлинной денуклеаризации, о приверженности которой заявлял [лидер КНДР] Ким Чен Ын», – приводит его слова ТАСС.

Пенс подчеркнул, что Трамп в преддверии встречи настроен «очень оптимистично». «Насколько я видел, общение между президентом и Ким Чен Ыном идет замечательно», – добавил он.

Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита пока точно не известно, однако наиболее вероятным называли вьетнамский Дананг.

Сообщалось, что Трамп сделал предложение Ким Чен Ыну по срокам и месту проведения новой встречи на высшем уровне.