Трамп сделал предложение Ким Чен Ыну по срокам и месту новой встречи

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал предложение председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну по срокам и месту проведения новой встречи на высшем уровне, сообщили официальные источники в Северной Корее.

По данным Ренхап, Трамп предложил провести следующую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме в середине февраля, однако Пхеньян пока не ответил на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

В понедельник появились сведения о возможном месте новой встречи Трампа и Ким Чен Ына. Ранее глава Белого дома озвучил сроки новой встречи с лидером КНДР.

Напомним, первая встреча лидеров КНДР и США состоялась в Сингапуре в июне прошлого года.