На Украине исключили возможность договориться по Донбассу

Ситуацию в Донбассе не удастся «разрулить», война там может закончиться либо капитуляцией Украины, либо победой, заявил социолог и публицист Игорь Эйдман.

«(Президент России Владимир) Путин не собирается ничего «разруливать», ему нужна Украина на коленях. Если в конфликте есть две стороны и одна (Россия) не собирается останавливаться, другая (Украина) – не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Она может или поддаться, или победить», – передает его слова УНИАН.

Он добавил, что «ни один гениальный дипломат» не сможет предложить что-то, что было бы способно «разрулить ситуацию в Донбассе».

Ранее на этой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что нельзя верить обещаниям украинских политиков о возможности скорейшего установления мира в Донбассе.