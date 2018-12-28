Школьник показал снятое в самолете Путина видео

Взгляд
19 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

Украина не готова отказаться от российского бензина ни при каких условияхФото: РИА Новости
Украина подтвердила огромную зависимость от российских нефтепродуктов. Топливо поставляется не только напрямую из России, но и через соседнюю Белоруссию, которая зарабатывает на обработке сырой нефти. В последнее время Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию, однако на Украине дефицита по-прежнему не испытывают: поставки только увеличиваются. За счет чего это происходит?  Подробности...
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Навальный разбудил ИГИЛ

Причины взрыва 31 декабря будут выяснены и объявленыФото: Илья Московец/ТАСС
ИГИЛ взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет государство в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами. Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Россия и Китай превратили американскую ПРО в большой изъян

Американские противоракеты технически не способны остановить массированный удар гиперзвукового оружияФото: U.S. Department of Defense,
Missile Defense Agency/Reuters
Принятая в США стратегия развития противоракетной обороны имеет серьезный изъян: она не спасет страну от массированного удара России и Китая. По утверждению Forbes, американцы смогут отразить атаку лишь со стороны Северной Кореи. Проблемы возникли из-за недостатка в финансировании на протяжении последних 30 лет. Насколько обоснованы подобные опасения и за счет чего России удалось свести на нет многолетние усилия американцев? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Эдгар По – американский отец жанров

Дометий Завольский, историк-архивист
Вряд ли ещё какой писатель, сразу же после смерти громко объявленный исписавшимся, так долго остаётся одним из самых читаемых (и почитаемых) и столь убедительно продолжает порождать всё новые тексты. Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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    За что смеялись над Собчак

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    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

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          Школьник показал снятое в самолете Путина видео

             19 января 2019, 18:51
          Фото: Арслан Каипкулов/youtube.com
          Текст: Ольга Никитина

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          Школьник из башкирского города Сибай Арслан Каипкулов опубликовал видео, снятое во время экскурсии по самолету президента Владимира Путина; кадры внутри лайнера Ил-96-300 были сняты в канун Нового года, 25 декабря.

          «Для меня большая честь попасть в такой секретный объект, где только единственная съемочная группа поднималась», – сказал Арслан, начиная свою экскурсию по самолету. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

          «Переступив порог, попадаешь в помещение, которое больше похоже не на привычный салон самолета, а на квартиру. Правда, очень большую и с необычной планировкой», – рассказал он.

          Молодой человек отметил, что внутри борта №1 длинный коридор, за поворотом которого – просторное помещение со столом для совещаний, стульями, кожаным диваном и президентским креслом, в котором автору видео довелось посидеть.

          «Сейчас я нахожусь в кресле, в котором будет сидеть Владимир Владимирович Путин. Сзади меня – герб Российской Федерации, слева – штандарт и флаг», – показал Арслан.

          Он также показал салон сопровождающих лиц, располагающийся в конце коридора. «Здесь есть одеяла, подушки для долгих перелетов и леденцы», – рассказал юноша.

          Продолжая экскурсию, школьник сказал, что все системы связи «на этом особом самолете» зашифрованы и защищены от взломов, а сотрудников, обслуживающих борт №1 редко можно увидеть на экране телевизора.

          Кроме того, Арслан взял интервью у работников президентского самолета.

          Напомним, 5 декабря Владимир Путин перед визитом на форум волонтеров узнал из видеоролика о просьбе тяжелобольного Арслана Каипкулова, который увлекается авиамоделированием и мечтает побывать в аэропорту и снять сюжет о самолете Ил-96-300. Президент тогда пообещал пригласить мальчика в Москву.


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