Школьник показал снятое в самолете Путина видео

Школьник из башкирского города Сибай Арслан Каипкулов опубликовал видео, снятое во время экскурсии по самолету президента Владимира Путина; кадры внутри лайнера Ил-96-300 были сняты в канун Нового года, 25 декабря.

«Для меня большая честь попасть в такой секретный объект, где только единственная съемочная группа поднималась», – сказал Арслан, начиная свою экскурсию по самолету. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Переступив порог, попадаешь в помещение, которое больше похоже не на привычный салон самолета, а на квартиру. Правда, очень большую и с необычной планировкой», – рассказал он.

Молодой человек отметил, что внутри борта №1 длинный коридор, за поворотом которого – просторное помещение со столом для совещаний, стульями, кожаным диваном и президентским креслом, в котором автору видео довелось посидеть.

«Сейчас я нахожусь в кресле, в котором будет сидеть Владимир Владимирович Путин. Сзади меня – герб Российской Федерации, слева – штандарт и флаг», – показал Арслан.

Он также показал салон сопровождающих лиц, располагающийся в конце коридора. «Здесь есть одеяла, подушки для долгих перелетов и леденцы», – рассказал юноша.

Продолжая экскурсию, школьник сказал, что все системы связи «на этом особом самолете» зашифрованы и защищены от взломов, а сотрудников, обслуживающих борт №1 редко можно увидеть на экране телевизора.

Кроме того, Арслан взял интервью у работников президентского самолета.

Напомним, 5 декабря Владимир Путин перед визитом на форум волонтеров узнал из видеоролика о просьбе тяжелобольного Арслана Каипкулова, который увлекается авиамоделированием и мечтает побывать в аэропорту и снять сюжет о самолете Ил-96-300. Президент тогда пообещал пригласить мальчика в Москву.