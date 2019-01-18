В призывах Зюганова повысить оклады чиновникам увидели двуличие

«Теперь левый Зюганов выступает за высокие зарплаты! Они уже требуют официальных надбавок для тех, кто работает в Москве и так далее. То есть они поступают также, как те самые чиновники, которых они критикуют», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал речь Зюганова в защиту чиновников Хакасии, где вице-губернаторам выписывают новогодние премии в сотни процентов от оклада.

«Риторика товарища Зюганова радикально изменилась, как только он начал смотреть на эти вопросы со стороны власти. Проблема не в том, у кого какая зарплата. Я согласен, что у министров, у госслужащих высокого уровня, у людей, от которых зависит решение судеб миллионов людей, которые распоряжаются миллиардами, – у всех этих людей должна быть очень высокая зарплата. Это должны быть не сто или двести тысяч, это должны быть миллионы, чтобы у человека не было никаких соблазнов запустить руку в бюджетные деньги», – сказал член совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

«Когда оппозиция выступает за маленькие зарплаты чиновников, она забывает, что в 90-е у нас так уже было. Все воровство и коррупция происходят из-за того, что чиновник, который каждый день распределяет миллиарды по статьям туда-сюда, сам получает маленький оклад. Такой чиновник может сказать: «Зачем мне все это нужно? И перераспределить какой-нибудь миллиард в «другую» сторону. Поэтому доходы у высокопоставленных чиновников должны быть большими», – пояснил политолог.

«Спор идет не о том, что нельзя кому-то на премию доплатить, в этом смысле может Зюганов и прав. Вопрос в другом – в этической составляющей поведения Коновалова. Вспомните: он три месяца назад выступал за низкие зарплаты чиновников. Говорил, что все должны быть бессребрениками, работать должны на голом энтузиазме. Считал, что власть, которая говорит о больших зарплатах для чиновников абсолютно не права. Как только человек три месяца поработал, все изменилось!» – возмущается Матвейчев.

«Пусть признается, что, полгода поработав во власти, понял, что он вел себя неправильно по отношению к старшим людям, что они были правы, а не он. Но Коновалов совершенно спокойно переобулся в воздухе. Нет уж вы определитесь: или крестик снимите или трусы оденьте!» – иронизирует эксперт.

По мнению Матвейчева, глава республики должен не только взять обратно свои слова с критикой предшественников, назначавших себе большие зарплаты, но должен вообще уйти в отставку.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов произнес целую речь в защиту хакасских чиновников. «У вас там [в Хакасии] сидел Зимин. Чо его не избрали? Потому что его все там называют голодным и ненасытным. Выиграл наш [Коновалов]. Денег не дают, топить нечем. Пришлось мне звонить разбираться! – цитировал лидера КПРФ телеграм-канал Daily Storm. – Теперь вот 200% премии якобы выписал! Вы знаете, какая средняя зарплата? 22 тысячи у министра и 24 - у замов. Можно на 24 тысячи выжить в Москве с ребенком? Вы бы лучше зарплату Силуанова показали. Это были новогодние премии!».

В пятницу в Сети появилось открытое письмо пенсионера из Хакасии на имя Зюганова. От лидера КПРФ мужчина потребовал объяснений в связи со скандальными действиями главы республики, коммуниста Валентина Коновалова.

Недовольство мужчины вызвали ложные, по его мнению, предвыборные заявления представителей КПРФ, отсутствие у руководителя региона внятной экономической программы и огромные премии, которые были выделены членам правительства.

Самым большим ударом по доверию жителей Хакасии пенсионер называет высокие премии, которые были выделены чиновникам нового правительства. Особенно мужчина выделяет представителя Хакасии в Москве Юлию Исмагилову, получившую премию в 500% ежемесячного оклада.

«Вопреки заявленным обещаниям сократить расходы на чиновничий аппарат в республике новый глава выдает огромные премии заместителям и министрам, в то время как рядовые сотрудники министерств депремируются. ... Сам Валентин Олегович, не смотря на ваши заявления о его честности, мужественности и открытости, никак не прокомментировал ситуацию. ... Как объясняется обоснованность выплаты 1 миллион рублей девушке, щеголяющей в социальных сетях фотографией с вами? Чем объясняется подобная щедрость республиканских властей на фоне гигантской дыры в бюджете и массы проблем, требующих финансов и скорейшего решения?» – добавляет пенсионер.

Ранее СМИ сообщали, что Коновалов выдал премии на сотни тысяч рублей. Отмечалось, что одному только своему заместителю – главе постпредства республики в Москве Юлии Исмагиловой он выписал премию в 500% ежемесячного оклада.