Пхеньян собрался потребовать от Вашингтона подписания мирного договора

Эмиссар КНДР Ким Ен Чхоль на предстоящих переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне потребует подписания мирного договора и снятия экономических санкций в обмен на демонтаж ядерных объектов в Йонбене, сообщает южнокорейская газета «Мунхва ильбо».

По ее данным, Вашингтон, скорее всего, будет настаивать на предоставлении Пхеньяном списка имеющихся у него объектов, имеющих отношение к ракетной и ядерной программам, а также составления пошагового графика для осуществления полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации, передает ТАСС.

«Ожидается, что Север предложит демонтировать ядерный центр в Йонбене в качестве подтверждения готовности к денуклеаризации, но в ответ потребует от США гарантий безопасности в виде подписания мирного договора и ослабления санкций», – отмечает издание.

В минувшее воскресенье стало известно, что Трамп сделал предложение Ким Чен Ыну по срокам и месту проведения новой встречи на высшем уровне.