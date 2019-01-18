Возглавляемая США коалиция нанесла удар по мечети в Сирии

В пресс-службе штаба операции «Непоколебимая решимость», проводимой силами возглавляемой США международной коалиции, объяснили, с какой целью 17 января нанесли удар по мечети в Сирии.

По версии возглавляемой США коалиции, на территории мечети в населенном пункте Эс-Сафафия в Сирии располагался командный пункт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», который был уничтожен точечным ударом коалиции, передает ТАСС.

«ИГ* продолжают нарушать законы ведения войны и используют не по назначению постройки, которые находятся под защитой, такие как больницы и мечети, и в результате этого такие объекты теряют свой статус», – прокомментировали свои действия в коалиции.

Напомним, в конце прошлого года Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Однако уже в первых числах января глава Белого дома заявил, что никогда не обещал, что США уйдут из Сирии быстро. В России пообещали проследить за выводом американских войск из Сирии.