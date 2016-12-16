Россия инициировала борьбу с коррупцией в сирийской армии

Россия инициировала создание комитета по надзору в сирийской регулярной армии, который будет бороться с коррупцией в ее рядах, пишет аравийское издание Ash-Sharq Al-Awsat.

Особое внимание этот комитет уделяет практике вымогательств: освобождения от службы в обмен на передачу своей зарплаты командиру подразделения. Источники издания выражают оптимизм по поводу создания комитета для борьбы с коррупцией в рядах сирийской армии, однако есть и те, кто считают, что структура не справится со своей миссией, пишет «ИноСМИ».

«Мы были приятно удивлены, когда узнали о создании комитета, но визит его членов нас потряс. Всем в этой части было известно о дате визита, поскольку командир подразделения несколько дней назад позвонил инспекторам», – рассказал пограничник на сирийско-иракской границе.

Армейское командование создало военный комитет в составе семи офицеров во главе с бригадным генералом, который занимает руководящий пост в одной из разведывательных служб. Работа комитета включает в себя проведение инспекций в различных армейских подразделениях, встречи с офицерами и солдатами для борьбы с коррупцией. Отмечается, что ситуация в этой сфере значительно ухудшилась за последние семь лет войны.

Источник отмечает, что визиты в подразделения происходят внезапно для проверки присутствия солдат. При этом вопросы, которые задают члены комитета, зачастую шокируют солдат: у них изучают длину волос, цвет кожи, задают вопросы о том, что было на завтрак, и что было на обежд позавчера, после чего сравнивают ответы солдат со списком меню.

Вымогательство, о котором говорилось выше, существовало еще до войны, но за годы войны практика значительно распространилась, а суммы, взимаемые офицерами, сильно возросли. Таким образом во время войны детей старших офицеров и чиновников стали откупать от службы.

Один из источников отмечает, что создание такого комитета – «единственный в своем роде прецедент, поскольку его полномочия распространяются на все армейские подразделения, включая Республиканскую гвардию Сирии». Командиры и офицеры сирийских частей, по данным портала, «недовольны созданием этого комитета», проверками и арестами некоторых офицеров.

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие изменения необходимы сирийской армии, которая страдала от слабости командования и коррумпированности.