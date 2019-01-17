Число жертв пожара в петербургской типографии возросло

После ликвидации пожара в типографском комплексе Санкт-Петербурга обнаружены тела еще двух погибших, Главное следственное управление СК по городу возбудило уголовное дело.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») по факту обнаружения днем 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном в доме 139 по Ленинскому проспекту тела неизвестного человека после пожара», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

После обнаружения тел еще двух погибших уголовное дело было переквалифицировано на ч.3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), отмечает ведомство.

Следователи осматривают место происшествия, в процедуре участвуют криминалисты, специалисты в области судебной медицины, сотрудники городского МЧС.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы», – говорится в сообщении СК.

Также на место ЧП отправился руководитель ГСУ СК по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

Напомним, в четверг в Петербурге загорелся типографский комплекс, в здании обрушились перекрытия, сообщалось, что погиб один человек.