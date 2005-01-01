В Петербурге загорелась типография, есть жертвы

В Санкт-Петербурге загорелся типографский комплекс, в здании обрушились перекрытия, один человек погиб, сообщили в МЧС.

«Произошло обрушение перекрытий между вторым и третьим этажами на площади 60 квадратных метров», – сообщили в МЧС, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в результате ЧП три человека пострадали, один погиб.

«Сейчас на месте работают сотрудники, проводится эвакуация персонала, остальная информация уточняется», – сказали в городском управлении МЧС, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что пожару присвоен второй номер сложности.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись с места происшествия.