Ученые РАН рассказали, как изменилась зима в Москве

Погода зимой в Москве становится все более экстремальной, повышение средней температуры в столице провоцирует учащение аномальных погодных событий, сообщается в исследовании института Океанологии имени Ширшова.

«Средняя температура зимой (декабрь-февраль) в Москве сильно растет. В настоящий момент средняя зимняя температура составляет минус 6,9 градусов Цельсия, тренд составляет 0,5 градуса на 10 лет. Это значит, что если современная тенденция сохранится, средняя температура в Москве станет около минус 3 градусов Цельсия всего через 60 лет», – говорится в пресс-релизе РАН института Океанологии, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В исследовании отмечается, что аномально теплые события стали встречаться в два раза чаще по сравнению с 50-ми годами прошлого столетия, а длительность таких событий существенно увеличилась.

«В настоящее время экстремально теплые аномалии могут держаться более 10 дней, по сравнению с серединой прошлого века, когда такие события редко длились более 5 дней. Одним из ярких проявлений таких высоких продолжительных аномалий является ледяной дождь. Частые переходы температур через ноль опасны для линий электропередач и систем инфроструктуры, а так же для здоровья населения», – отмечается в сообщении.

По мнению ученых, сама зима в Московском регионе начинает сокращаться, несмотря на увеличение интенсивности холодных аномалий в декабре. «Это значит, что морозы в декабре стали более суровыми, но менее продолжительными», – говорится в пресс-релизе.

Исследователи добавили, что эти изменения связаны с перестройкой путей прохождения циклонов и антициклонов из Северной Атлантики и Средиземноморья и изменениями ледового покрова Карского и Баренцева морей.

В четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на Крещение в Москве не будет сильных морозов.