Синоптики «отменили» морозы на Крещение в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 18 января в Москве ожидается оттепель до плюс двух градусов Цельсия.

«После первой оттепели в Москву придет вторая – ночью 18 января будет от минус 3 до минус 1 градуса, а днем ожидается плюсовая температура до 2 градусов. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с», – сказал специалист, передает ТАСС.

На Крещение температура опустится до минус 4-6 градусов, после этого она продолжит снижение, отметил Вильфанд.

По его словам, крещенские морозы придут в столицу 22 января, столбик термометра опустится до минус 10-14 градусов.

«Февраль будет вполне зимним. Ожидается около 12-15 градусов мороза. Примерно таким же будет и март. Теплой погоды в этом месяце не ожидается», – пояснил эксперт.