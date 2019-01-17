Ученые предупредили об опасности чеков из ресторанов и магазинов

В состав термобумаги, использующейся в кассовых чеках, входит химическое вещество бисфенол А, которое может вызывать расстройства эндокринной системы, к таким выводам пришли ученые из Университета Гранады.

Исследователи под руководством ученых Гранадского университета изучили чеки в ресторанах и магазинах Испании, Бразилии и Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала Genetic Engineering & Biotechnology News.

В чеках Испании и Бразилии бисфенол А содержался более чем в 90% образцов. В бумаге для чеков из Франции содержание этого вещества выявили примерно в половине экземпляров.

Содержание бисфенола А в этих чеках превысило установленные Еврокомиссией нормы от 30 до 100 раз.

В некоторых случаях был найден бисфенол S, который считается «безопасным» заменителем бисфенола А. Но, как отметили исследователи, это вещество также приводит к гормональным нарушениям.

«Когда вы распаковываете продукты, следует следить, чтобы чеки не контактировали с продуктами. Кроме того, не нужно выкидывать их в мусорное ведро, делать на них пометки и хранить их в машинах, кошельках или сумках», – сказал один из авторов исследования, профессор Университета Гранады Николас Олеа.

Бисфенол А вызывает ряд нарушений в гормональной системе, он также связан с повышенным риском развития онкологических болезней, бесплодия, аутизма, диабета второго типа и других заболеваний, говорится в исследовании.