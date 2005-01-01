Умер последний фронтовой оператор Борис Соколов

Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер на 99-м году жизни, сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Умер последний фронтовой оператор, оператор Победы Борис Соколов», – цитирует Лаврентьева ТАСС.

По его словам, прощание с Соколовым пройдет 21 января в Доме кинематографистов. Похоронят его на Ваганьковском кладбище.

Соколов родился 13 февраля 1920 года. В 1941 году он окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). В сентябре его вместе с Центральной студией кинохроники эвакуировали в Казахстан, где он в течение трех лет снимал тыловую хронику.

В 1944 году Соколов поехал на фронт 1-го Белорусского полка, в 1945 году служил в киногруппе Забайкальского фронта. Он был одним из операторов, участвовавших в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Фрагменты снятой им кинохроники вошли в документальные фильмы «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие.

Борис Соколов награжден медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». За фильм «Советская Латвия» он получил Сталинскую премию.