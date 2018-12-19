Мария Шукшина призвала запретить аморальные телешоу

Актриса и телеведущая Мария Шукшина призвала государство заняться вопросом морального разложения общества через телевизионные шоу и законодательно запретить «темы, порочащие честь и достоинство» граждан.

Шукшина написала в Instagram, что дети уже не смотрят не телевизор, но весь «телевизор» давно переместился в интернет. «И от него никуда не деться. Просто переключить на другой канал уже не получится, там везде аналоги, калька: ругань, дележ имущества, внебрачные дети, любовницы, драки, мордобои в прямом эфире, сплошной мат», – сетует актриса, подчеркивая, что все это становится моделью поведения для «слабых, неокрепших душ».

По ее мнению, «духовный стержень» присутствует у небольшого числа людей, а для для «слабых духовно» необходимо ввести «законодательный стержень». «Я предлагаю государству тоже включиться. Общество, социум тоже несет ответственность», – подчеркнула актриса.

Она отметила, что поскольку мало кто может устоять перед деньгами, значит, следует «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны».

«Если мы это уберем из эфира, то очень надеюсь, получим более здоровое общество», – отметила Шукшина.

В прошлом году Шукшина подписала петицию на Change.org с требованием запретить «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!», как передачи, порочащие достоинство известных личностей. В конце ноября она сообщила, что представители «Прямого эфира» предлагали ей за интервью 15 млн рублей.

В декабре телеведущий Андрей Малахов в ответ на требования Марии Шукшиной запретить его программу предложил актрисе прежде разобраться с алиментами, которые с ее сына требует бывшая девушка.