Малахов обвинил во лжи требующую закрыть его шоу актрису Шукшину

Телеведущий Андрей Малахов в ответ на требования Марии Шукшиной запретить его программу предложил актрисе прежде разобраться с алиментами, которые с ее сына требует бывшая девушка.

«Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша. Цена вопроса - 20 тыс. рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать», – заявил Малахов в интервью «Комсомольской правде».

Малахов также прокомментировал информацию о том, что Шукшиной якобы предложили 15 млн рублей за участие в «Прямом эфире». По его словам, редакция шоу «обалдела», когда актриса заявила об этом в своем Instagram.

«Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 млн, то могу задуматься об интервью», – пояснил ведущий. Он добавил, что хоть за эксклюзивные интервью и приходится платить, но все же 15 млн выглядит «фантастической суммой».

Напомним, в конце ноября актриса Мария Шукшина упомянула в комментариях к своему посту в Instagram о том, что представители «Прямого эфира» предложили ей за интервью 15 млн рублей. Ранее Шукшина подписала петицию на Change.org с требованием запретить «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!», как передачи, порочащие достоинство известных личностей. Помимо Шукшиной, под петицией подписались Алика Смехова и Никита Джигурда.