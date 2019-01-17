Мадуро пригрозил тюрьмой участникам протестов оппозиции в Венесуэле

Власти Венесуэлы будут жестко пресекать попытки устроить антиправительственные выступления, а их участников будут отправлять в тюрьму, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

Комментируя намерения венесуэльской оппозиции организовать 23 января общенациональную акцию протеста против правительства Венесуэлы, Мадуро призвал гарантировать в стране безопасность, передает ТАСС.

«Пусть в отношении тех, кто попытается протестовать, будут быстро применять закон для того, чтобы отправлять их в тюрьму», – цитирует Мадуро радиостанция Union Radio.

Напомним, во вторник оппозиционный парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, объявил Мадуро узурпатором. В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал для Венесуэлы нового президента.

Ранее Москва раскритиковала Вашингтон за посягательство на суверенитет Венесуэлы.