Москва раскритиковала Вашингтон за посягательство на суверенитет Венесуэлы

Попытки Соединенных Штатов сформировать альтернативное правительство Венесуэлы посягают на суверенитет этого государства, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

«Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, попытки, игнорируя реальность, назначать легитимными одни венесуэльские органы власти и отказывать в этом другим, затягивание санкционной удавки, ведущей к ухудшению социально-экономического положения и больно бьющей по карману простых венесуэльцев, представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД подчеркивает, что выборы президента Венесуэлы прошли в условиях беспрецедентного внешнего давления, направленного на то, чтобы не допустить участия в голосовании широкого спектра политических сил и поставить тем самым под сомнение легитимность волеизъявления.

Напомним, новый срок Николаса Мадуро отказались признавать США и несколько других стран. ЕС отказался отправлять представителей на инаугурацию президента Венесуэлы.