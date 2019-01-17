Эксперт отметил темпы обновления команды врио губернатора Петербурга

«Это попытка сделать качественные изменения, добиться того самого обещанного прорыва», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя кадровую политику врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который продолжает обновлять управленческую команду города.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский считает, что темп, с которым временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обновляет управленческую команду, вызывает восхищение.

«Между принятием решений и предупреждением о них остается минимум срока. Сначала Беглов выступил перед депутатами и правительством по поводу новых стратегических целей и задач и по поводу того, что он хочет значительно повысить эффективность органов власти города, а дальше последовали кадровые решения», – напомнил эксперт.

Потуремский назвал действия Беглова попыткой создать более эффективную управленческую команду, которая соответствовала бы его целям и задачам по развитию Санкт-Петербурга. «Это попытка сделать качественные изменения, добиться того самого обещанного прорыва», – подчеркнул собеседник.

Потуремский отметил также, что все назначенцы тесно связаны с Петербургом. Все из назначенных в четверг закончили местные вузы, а четверо – уроженцы Петербурга. «Они понимают, чувствуют и знают город», – отметил эксперт.

Как сообщила в четверг пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, Александр Беглов назначил новых глав шести комитетов. Комитет по экономической политике возглавил Валерий Москаленко, который ранее был его зампредседателя. Руководить комитетом по промышленной политике и инновациям поручено выходцу из РЖД Юрию Калабину. Комитет по инвестициям возглавил Роман Голованов, который работает здесь в течение десяти лет на различных должностях.

Комитет имущественных отношений возглавил Валерий Калугин, который с 1994 по 2015 годы работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству. Во главе комитета по здравоохранению встал заместитель главврача городской больницы №40 Курортного района Петербурга Дмитрий Лисовец. А комитетом по территориальному развитию Петербурга теперь руководит Александр Бельский, возглавлявший ранее муниципальный совет города Сестрорецка.

Ранее на этой неделе Беглов поменял глав четырех комитетов. Все эти должности получили женщины. Как сообщала пресс-служба губернатора, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности возглавила Ольга Аришина, которая с 2008 года работала в прокуратуре Петербурга и имеет чин старшего советника юстиции. Председателем юридического комитета стала Екатерина Аксенова, которая работает в администрации города с 1999 года. Главой комитета по физической культуре стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. А комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями займется Юлия Аблец, которая победила в конкурсе управленцев «Лидеры России».

Кроме того, главой Курортного района Петербурга назначена Наталья Чечина, которая с 1990 по 2014 годы занималась развитием этого района.

До этого Беглов заявлял, что городское правительство должно стать открытым и готовым к переменам. «Цель нашей работы в том, чтобы сделать Петербург городом с современной инфраструктурой, с развитой социальной сферой и мощной экономикой. Городом, обращенным в будущее», – заявил врио губернатора.

По его словам, на пути к этой цели город столкнулся с вызовами, на которые необходимо дать ответ. Успешную работу правительства он связал с неизбежными кадровыми и структурными изменениями.