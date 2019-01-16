Подрыв машины российского бизнесмена в Абхазии попал на видео

В поселке Лдзаа Гагрского района взорвали автомобиль Audi Q-7, пострадал российский предприниматель Михаил Еваленко, инцидент признан покушением на убийство, сообщил помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба; в Сети появилось видео инцидента.

«На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв», – передает его слова «Спутник-Абхазия».

Видео подрыва российского предпринимателя появилось на YouTube.

«После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую лечебницу, где ему была проведена операция, ему удалили оба глаза. Из Сочи его собираются направить в Москву, Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии», – отметил Даур Амичба.

По факту покушения на убийство прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело.

Михаил Еваленко – предприниматель из Москвы, долгое время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Его семья живет в Москве.

Накануне также сообщалось, что гражданин России был застрелен в собственном доме в Абхазии.