Россиянина застрелили в Абхазии

Гражданин России был застрелен в собственном доме в Абхазии, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Двое злоумышленников в масках проникли на территорию частного дома в селе Тамыш Очамчырского района, где проживал Михаил Маслов, но были застигнуты хозяином», – рассказали в пресс-службе.

Преступники выстрелили в россиянина, попав в его левую ногу. От полученного ранения 41-летний мужчина умер, передает «Интерфакс».

В администрации Очамчырского района сообщили, что погибший – уроженец Костромы, вместе с семьей переехал в Абхазию пять лет назад.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Летом прошлого года Верховный суд Абхазии приговорил двух братьев – жителей Гудаутского района к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова летом 2017 года. После инцидента Федеральное агентство по туризму рекомендовало избегать безлюдных мест в республике, а также воздерживаться от конфликтов с местным населением.