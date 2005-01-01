Из России выдворен агент СБУ

УФСБ России по Воронежской области задержало 31-летнего агента СБУ Леонида Каплуна, сейчас он выдворен из России, об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Украинец занимался пассажирскими перевозками из Киева в Симферополь и Севастополь, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Каплун был завербован СБУ при прохождении в украинском пункте пропуска Каланчак, ему присвоили псевдоним Рыжий.

«Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в пункте пропуска Армянск (Россия)», – пояснили в российской спецслужбе.

Отмечается, что подобные действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Шпионаж».

Силовики выявили и задержали агента СБУ до совершения преступного деяния. В отношении него не было возбуждено уголовное дело.

«После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Леонид Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет», – пояснили в УФСБ.

В сентябре 2018 года УФСБ в Краснодарском крае задержали агента СБУ, его выдворили из России.