В России в течение года начнется стройка новых терминалов аэропортов в 27 регионах

В 2019 году в аэропортах 27 регионов начнется строительство новых терминалов, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Об этом сообщает ТАСС.

В декабре россияне выбрали названия для аэропортов в 39 регионах в рамках проекта «Великие имена России».

В апреле 2018 года в аэропорту Симферополь открылся новый аэровокзальный комплекс в виде морской волны.