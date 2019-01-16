Пензенский губернатор отреагировал на фото больничных коек из досок

В больницы Пензенской области закупят резервные койки после появления фотографий из Кузнецкой межрайонной больницы, где пациентов размещали на кроватях из досок, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

«Во все стационарные учреждения здравоохранения закупим резервные койки, которые будут использоваться в случае, если число поступивших экстренных пациентов будет больше от расчетного норматива. Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», – написал Белозерцев в Twitter.

Ранее в Сети появились фотографии «коек», составленных из деревянных досок и стульев, из Кузнецкой межрайонной больницы.

Главврач больницы Алексей Потапов в комментарии РИА «Новости» сообщил, что число кроватей соответствует нормативу, но после новогодних праздников произошел наплыв экстренно госпитализированных пациентов. Поэтому пришлось устанавливать самодельные койки.

В министерстве здравоохранения региона назвали ситуацию недопустимой. В прокуратуре начали проверку.