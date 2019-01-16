Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 6 копеек – до 66,91 рубля, курс евро снизился на 11 копеек и составил 75,3 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 60,74 доллара за баррель, передает РИА «Новости».