Власти Красноярска обещали заменить уличные таблички с грубыми ошибками

Таблички с ошибками в надписях на русском и английском языках, размещенные на остановках в Красноярске, заменят к 20 февраля, сообщили в мэрии города.

«Таблички с некорректными надписями заменят до 20 февраля», – цитирует РИА «Новости» представителя мэрии.

Он также отметил, что искать виновных не будут.

Таблички с английскими названиями стали появляться в Красноярске в преддверии Универсиады, которая пройдет в марте.

Журналист Александр Дегтярев заметил ошибки в названиях остановок на английском и русском языках и выложил фотографии в Сеть. Так, остановка «Гастроном» называется «st. Gastronom», что переводится как «святой гастроном».

Также появилась табличка, на которой имя заслуженного артиста СССР, хореографа Михаила Годенко написано как «Гаденко».

На прошлой неделе стало известно о выпускаемых на Урале обоях с видами Екатеринбурга, на которых также обнаружены грамматические ошибки.