В Сети высмеяли обои с видами Екатеринбурга с грамматическими ошибками

Екатеринбургский телеоператор Сергей Седегов сообщил, что приобрел выпущенные на Урале обои с видами Екатеринбурга, позже обнаружив на них грамматические ошибки.

«Купили, не глядя, дешманские обои в кладовку, а там вон че», – написал мужчина, опубликовав фото обоев.

На обоях изображены екатеринбургский цирк, небоскреб «Высоцкий» и резиденция полномочного представителя президента России в УрФО. Фотографии сопровождаются надписями на английском. «На Урале есть город, мы гордимся им, и кто здесь побывает, поймет нас», – гласит одна из них. При этом фразы содержат ошибки грамматические и пунктуационные ошибки, например, слово «be» написано как «bi».

По данным Ura.ru, обои выпущены на целлюлозно-бумажном заводе в Туринске Свердловской области. Ошибки в английском на предприятии объяснили тем, что русские фразы переводили через онлайн-переводчик. «Это коллекция 2017 года. Идея принадлежит нашему дизайнеру Марине Урвановой. Обои с городами сейчас в тренде, мы решили начать с Екатеринбурга», – рассказали в отделе сбыта и маркетинга предприятия.

По словам представителей завода, бумажные обои с видами Екатеринбурга выпускаются в четырех цветах: бежевом, зеленом, сиреневом и голубом. Серия хорошо продается не только в Свердловской области, но и за пределами региона – продукцию везут в Новосибирск, Омск, Красноярск, Улан-Уде и за границу – в Казахстан.