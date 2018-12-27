После декриминализации репостов в Петербурге прекратили дело об экстремизме из-за анекдота

Невский районный суд Петербурга в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК прекратил уголовное дело против местного жителя Эдуарда Никитина, которого требовали отправить на принудительное лечение из-за публикации в соцсети анекдота про выборы и карикатуры со словом «ватник».

Дело прекращено «в связи с отсутствием состава преступления». Ходатайство о прекращении уголовного дела заявлено в судебном заседании государственным обвинителем «в связи с изданием нового закона, улучшающего положение подсудимого», передает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Поводом для обвинения в экстремизме были карикатура и анекдот, опубликованные Никитиным в 2015 году. Дело возбуждено в декабре 2017 года.

В конце 2018 года по предложению президента России Владимира Путина был разработан и принят законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Благодаря этому исключено привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства. Закон Путин подписал 27 декабря 2018 года.