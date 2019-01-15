Под завалами в Шахтах нашли тела двух погибших

МЧС подтвердило обнаружение тел еще двух погибших в результате взрыва газа в городе Шахты Ростовской области.

На данный момент судьба одного человека остается невыясненной, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Ранее источник агентства сообщал о том, что под завалами в Шахтах нашли тела еще двух погибших, общее число жертв трагедии возросло до четырех.

14 января в Шахтах взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа. До сих пор были найдены тела двух женщин.

Вице-премьер Виталий Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домов.