Эксперт сообщил о пользе хранилища радиоактивных отходов в Приморье

Строящийся в Приморье Центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов нужен для решения в регионе экологических проблем, связанных с так называемым «ядерным наследием» и не предполагает завоза в Приморье радиоактивных отходов, заявил гендиректор экологического правового центра Bellona Александр Никитин.

С 2017 года в Приморье в районе города Фокино ведется строительство регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект строится в бухте Сысоева, где хранятся контейнированные твердые радиоактивные отходы, накопленные в ходе эксплуатации судов советского Военно-морского флота. Перед началом строительства центра были проведены общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. На слушаниях этот проект был признан экологически безопасным и необходимым для Приморья.

Ранее в январе ряд представителей общественности Приморья выступил против строительства этого центра, в который, по их утверждению, якобы будут завозиться радиоактивные отходы из Японии, передает РИА «Новости».

Никитин напомнил, что в России есть два региона – Кольский полуостров и Дальний Восток, где с советских времен накоплено достаточно много радиоактивных отходов, оставшихся, прежде всего, от деятельности ВМФ. «И сейчас идет работа, направленная на то, чтобы избавиться от этого наследия, связанного с радиоактивными отходами. Избавиться методом строительства таких современных центров, которые отвечают всем требованиям безопасности», – сказал Никитин.

Он пояснил важность сооружения нового центра для улучшения экологии Приморья. «Этот объект строится только для того, чтобы перевести в безопасное состояние накопленные радиоактивные отходы – в частности, отсеки атомных подводных лодок, части атомных надводных кораблей, оставшихся от их утилизации, и то, что осталось от работы местных судостроительных и судоремонтных заводов», – сказал эксперт.

Никитин напомнил, что ранее на северо-запале России был сооружен и начал эксплуатироваться аналогичный объект. «Несколько лет назад в Сайде-Губе на Кольском полуострове построили центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов. В проекте участвовали Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Италия. Это точно такой же объект, который будет сооружен и в Приморье в партнерстве с Японией и Южной Кореей», – сказал он.

«Центры на Кольском полуострове и в Приморье – это объекты для работы только с радиоактивными отходами, накопленными в этих регионах», – подчеркнул Никитин. По его словам, «никто никогда не собирался везти туда радиоактивные отходы из-за рубежа», поскольку «в России это запрещено законом, это уголовно наказуемая вещь». «С моей точки зрения, заявления, что новый центр строится в Приморье для того, чтобы завозить в него радиоактивные отходы из-за рубежа – все это абсолютные выдумки», – добавил он.

Ранее также сообщалось, что создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в бухте Сысоева в Приморском крае улучшит экологическую обстановку в регионе, в центре не будут храниться иностранные РАО.

Завершить строительство планируется к концу 2020 года, к 2025 году центр будет выведен на проектную мощность.