Посольство Британии прокомментировало ситуацию вокруг числа дипломатов России в Лондоне

Новых договоренностей по количеству российских дипломатов в Лондоне нет, сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.

В посольстве отметили, что «диалог с Россией о дипломатических визах продолжался и до событий в Солсбери»; стороны регулярно обмениваются дипломатическими визами и не комментируют «отдельные случаи», передает РИА «Новости».

Кроме того, «не было никаких изменений (...) позиции относительно состава дипломатической миссии России в Соединенном Королевстве, в том числе неизменными остались меры, принятые после инцидента в Солсбери».

Таким образом, «количество сотрудников дипломатических миссий России и Великобритании рассчитывается в рамках принятых ранее ограничений».

Напомним, в конце декабря стало известно, что посольство России в Британии собралось восстановить половину сотрудников.

Тогда же Россия и Великобритания впервые после инцидента в Солсбери на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипведомств. При этом в Лондоне опровергли договоренность с Москвой о восстановлении состава посольств.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг переговоров России и Британии о частичном восстановлении численности дипломатов.