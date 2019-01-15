Джеффа Монсона прооперировали в Челябинской области

Бойцу смешанных единоборств, двухкратному чемпиону мира в рестлинге и чемпиону мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффу Монсону сделали операцию в Миассе Челябинской области.

Монсону заменили тазобедренный сустав. Операция длилась 45 минут и прошла успешно, сообщили в министерстве по спорту и туризму Челябинской области.

«Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге – все это не могло не сказаться на состоянии организма, и это, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, пациент идет на поправку, начат процесс реабилитации», – сказал врач травматолог-ортопед Андрей Филиппов.

В минспорта сообщили, что боли давно беспокоили спортсмена, и в последнее время он даже ходил с трудом. В сентябре он решил заняться своим здоровьем и попросил друзей порекомендовать хорошую клинику. В итоге он решил оперироваться в Миассе.

«Главным критерием выбора клиники стал опыт и квалификация хирурга, который будет проводить эндопротезирование», – отметили в ведомстве.

Ранее Джефф Монсон объяснял, что не он выбрал Россию, а Россия выбрала его.

В сентябре он вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области. До этого Монсон получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.