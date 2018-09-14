Американский боец Монсон вступил в должность депутата в России

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, баллотировавшийся по спискам партии «Единая Россия», вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

«Вступил в должность депутата городского округа Красногорск! Спасибо большое за доверие!» – написал Монсон в Instagram.

Он также опубликовал фотографию с депутатским удостоверением.

10 сентября, после единого дня голосования, стало известно, что Монсон стал депутатом городской думы в Красногорске.

Гражданство Монсон получил 12 июня в соответствии с указом за подписью президента, а о желании стать депутатом заявил еще в начале июня.