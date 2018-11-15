Джефф Монсон рассказал, что заставило его полюбить Россию

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон объяснил, что не он выбрал Россию, а Россия выбрала его.

«Почему Россия?», – спрашивают меня друзья. Мне кажется, это не я выбрал Россию, а Россия выбрала меня. Русские удивительные люди, очень щедрые. Я вчера гулял по парку, замерз, и какой-то господин предложил мне свои перчатки, он меня даже не узнал», – приводят слова Монсона РИА «Новости». Спортсмен рассказал о преимуществах жизни в России на Synergy Global Forum 2018.

Монсон также вспомнил случай, когда перед боем в Пензе он признался журналистам, что его мать больна раком, поэтому ему грустно.

«На следующий день был бой, после которого я гулял по городу, ко мне подошел пожилой мужчина и подарил самодельную иконку. Он сказал: «Я не знаю твою маму, но передай ей эту иконку и скажи, что это из России с любовью», – сказал Монсон, добавив, что после этого случая он полюбил Россию всем сердцем.

Напомним, Монсон в День России получил российский паспорт из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее он заявил о намерении стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а также отказался от американского гражданства.