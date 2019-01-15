В РПЦ посоветовали Порошенко сменить консультантов по церковной истории

Сведениям президента Украины Петра Порошенко об истории православия и определении статуса поместных церквей требуется корректировка со стороны профессиональных консультантов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда заявил, что Порошенко нужно «поменять консультантов, которые готовят ему справки какие-то по церковной истории». Например, обратиться к Киевской духовной академии, чтобы там «приставили квалифицированного человека к президенту, у которого нет времени этим заниматься», передает ТАСС.

Он также предложил украинскому лидеру посетить Даниловский монастырь в Москве, где в зале заседаний Священного синода находится копия грамоты 1590 года, подписанной всеми патриархами поместных православных церквей и свидетельствующей о признании статуса Московского патриархата.

Де факто же статус автокефальной Русская православная церковь имеет с 1448 года, отметил Легойда.

Ранее Порошенко усомнился в каноничности Русской православной церкви, потребовав от Московского патриархата показать ему томос.

В РПЦ в ответ заявили, что не собираются вступать в диалог с Порошенко, который, вероятно, «считает себя религиозным лидером», имеющим право «ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере».

В УПЦ напомнили, что томоса нет ни у Русской православной церкви, ни у Константинопольского патриархата.