Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

Банк России, Минфин и ФАС предложили законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона и обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, в которой максимальная комиссия за перевод не превысит трех рублей.

ЦБ, ФАС и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018-2020 годы, передает «Коммерсант».

Объектом исследования стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан через удаленные каналы, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.

Выяснилось, что комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, выступают барьерами для смены банка потребителями и перевода средств в другую кредитную организацию.

При этом рынок характеризуется высокой концентрацией, и фактически на нем есть один монополист – Сбербанк.

По данным отчетности кредитных организаций на первое полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов.

Из анализа жалоб следует, что граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах.

Согласно информации на сайте Сбербанка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется в 1%, но не более 1 тыс. рублей.

В исследовании такую практику называют недопустимой, так как установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного региона и вне его свидетельствует о «межрегиональной дискриминации потребителей».

По итогам анализа в правительство был направлен доклад, официального ответа на него пока нет.

По словам источников, знакомых с ситуацией, «очевидно, что предложения достаточно проработаны и будут поддержаны».