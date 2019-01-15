Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военных

Командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила о профессионализме российских военных.

Она отметила, что за 10 месяцев, которые находится в должности командующего, смогла оценить работу россиян в Балтийском, Средиземном, Черном морях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

По словам Франкетти, «взаимодействия были профессиональными». Исключением стало только одно «непрофессиональное», по мнению американской стороны, «взаимодействие самолетов».

Франкетти выразила надежду на то, что и американские, и российские силы в международных водах «будут вести себя безопасно и профессионально».