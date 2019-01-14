Мадуро назвал президента Бразилии «Гитлером нашего времени»

Бразильский президент Жаир Болсонару – «это Гитлер нашего времени», заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро выступил перед Национальным учредительным собранием Венесуэлы, передает РИА «Новости».

По его словам, Бразилия оказалась «в руках фашиста», у которого «нет ни смелости, ни собственных решений». Мадуро назвал президента Бразилии «марионеткой сект»

«Болсонару – выходец из секты», – заявил президент Венесуэлы.

В поддержку Болсонару выступают многие прихожане протестантских церквей, как правило, неопятидесятнического направления, передает RT.