Греция призвала Россию использовать название «Северная Македония»

МИД Греции прокомментировал заявление Москвы о том, что принятие парламентом Македонии поправок в конституцию о переименовании страны игнорирует мнение народа.

Комментируя «преспанскую сделку», Афины заявили, что соглашение «уже после его подписания способствует делу укрепления стабильности и мира на Балканах». Разногласия долгое время мешали развитию отношений Греции и Македонии, теперь же Афины призывают международных партнеров уважать «политическую смелость» сторон, передает РИА «Новости».

«Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией, и давним узам дружбы между нашими народами», – говорится в сообщении греческого внешнеполитического ведомства, обеспокоенного «комментариями третьей стороны».

МИД Греции выразил надежду, что Москва, которая «годами признавала БЮРМ как «Республику Македония», теперь будет использовать название «Северная Македония» и «уважать чувствительность греческого народа» в данном вопросе.

Также Афины попросили российскую сторону воздержаться от новых критических высказываний по этой теме.